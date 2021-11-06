شقق فخمة للبيع في انطاليا ضمن مجمع ديلوكس-شركة تو انطاليا العقارية

(للبيع)
|شقق فخمة للبيع في انطاليا ضمن مجمع ديلوكس-شركة توانطاليا العقارية شقق للبيع في افخم المجمعات السكنية في انطاليا الأرقى والأفخم من شركة toantalya العقارية في منطقة كيبيز . الشقق المتوفرة غرفتين نوم ومطبخ وصالة بمساحة (112 م2) 87000$ ثلاث غرف نوم ومطبخ وصالة بمساحة (158 م2) 136000$ شقة أربع غرف نوم ومطبخ وصالة بمساحة (193 م2) 193000$ شركة تو انطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|كيبيز- كيبيز
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|87,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110193
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