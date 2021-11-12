شقق فاخرة للبيع مجمع غلوريا لوفت-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقق فاخرة للبيع مجمع غلوريا لوفت . شقة ثلاث غرف نوم ومطبخ وصالة للبيع بمساحة ( 120 م2 ) . ضمن مجمع غلوريا لوفت في منطقة كونيالتي اونجالي احد ارقى احياء انطاليا يتميز المجمع بموقعه الراقي القريب على جميع الخدمات . ميزات المجمع ساونا مسبح نادي رياضي غرفة سينما غرفة للموسيقى كراج سيارات كميرات مراقبة غرفة بلاي ستايشن بلياردو بينغ بونغ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|أونجلي- كونيالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|165,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111002
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