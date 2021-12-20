شقق فاخرة للبيع

شقة بسعر لقطة للبيع 160م صافي تشطيب سوبر لوكس في مدينة نصر في المربع الذهبي بموقع مميز جدا من ابو داوود الظاهرى و احمد فخرى و بالقرب من حسن المأمون بعمارة بها خصوصية 5 أدوار فقط كالفيلا و الشقة بالدور الثالث بدون أسانسير. تشطيب أرضيات باركيه و الغرف سيراميك ( 3 غرف نوم كبار - 2 حمام - 5 قطع ريسبشن كبير - مطبخ - تراس) الشقة تباع بالمطبخ و 2 تكييف 5 حصان و تكييف 1.5حصان.المطلوب مليون و 350 الف كااااش و قابل للتفاوض البسييييط عند الجدية + عمولة الشركة 1.5% نهائي. للاستعلام و المعاينة: 01118842920