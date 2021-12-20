شقق فاخرة للبيع

(للبيع)
|شقة للبيع بمدينة نصر فندقية بموقع مميز جدا بحى السفارات بالقرب من شركة بيبسى شقة 205 متر بالدور 5 بعمارة 9 أدوار بأسانسير مبانى حديثة 2002 بمدخل شيك تشطيب الترا سوبر لوكس على السكن ( 3 غرف نوم + 2 حمام + 3 قطع ريسبشن + مطبخ فاخر + تراس كبير ) حصة فى الأرض تباع بالمطبخ فاخر والتكييفات و2 سخان مطلوب 2000000 ( 2 مليون ) جنيه قابل للتفاوض البسيط للاتصال 01118842920
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم سمارت
|التليفون:
|01118842920
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116118
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