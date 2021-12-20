شقق فاخرة للبيع

(للبيع)
|شقة_للبيع بموقع راقى جدا وهادى بمدينة_نصر خلف الحديقة_الدولية من إمتداد شارع عباس_العقاد شقه 200 متر مستوييين بالدور 8 بعمارة 9 أدوار بأسانسير بمدخل فاخر بواجهة شيك للعمارة مجددة بالكامل تشطيب سوبر لوكس أرضيات باركية للريسبشن و خشب موسكى للغرف ( 3 غرف نوم كبار + 2 حمام مع إتاحة فتح حمام تالت + مطبخ كبير + 4 قطع ريسبشن + 2 تراس ) حصة فى الأرض والدور على شقتين فقط ومسجلة شهر عقارى تباع بالتكييفات ٣ حصان حديثة و مطبخ مطلوب 1600000 ( مليون 600 ) الف قابل للتفاوض للاتصال 01118842920
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم سمارت
|التليفون:
|01118842920
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116104
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