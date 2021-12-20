شقق فاخرة للبيع

(للبيع)
|شقه للبيع فندقية بمدينة نصر بفيو بانوراما مفتوح بحرى جدا بالكامل ٢٧٠ متر مستويين ناصيه تطل على عدة شوارع حسن المأمون و مكرم عبيد /موثقه بالعقد الاخضر بالدور 14 بعمارة 14 دور سقف معزول تماما ب 2 اسانسير عمارة شيك ومدخل شيك تشطيب هاى الترا سوبر لوكس مقسمه الى ( ريسبشن ١٢٠ متر صافى + ليفينج مفتوح على المطبخ حوالى ٦٠ متر + ٣ غرف نوم واحد ماستر /٤ حمامات /٢ بلكونه مطبخ خشامونيوم قبنورى يشمل مايكروويف شارب بوتجاز ٥ عين وفرن كبير بيلت اين ٢ شفاط وسخان بوش المانى تربيزة سفره داخل المطبخ ب٦ كراسى تش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم سمارت
|التليفون:
|01118842920
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,250,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116073
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