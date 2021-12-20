شقق فاخرة للبيع

شقه للبيع فندقية بمدينة نصر بفيو بانوراما مفتوح بحرى جدا بالكامل ٢٧٠ متر مستويين ناصيه تطل على عدة شوارع حسن المأمون و مكرم عبيد /موثقه بالعقد الاخضر بالدور 14 بعمارة 14 دور سقف معزول تماما ب 2 اسانسير عمارة شيك ومدخل شيك تشطيب هاى الترا سوبر لوكس مقسمه الى ( ريسبشن ١٢٠ متر صافى + ليفينج مفتوح على المطبخ حوالى ٦٠ متر + ٣ غرف نوم واحد ماستر /٤ حمامات /٢ بلكونه مطبخ خشامونيوم قبنورى يشمل مايكروويف شارب بوتجاز ٥ عين وفرن كبير بيلت اين ٢ شفاط وسخان بوش المانى تربيزة سفره داخل المطبخ ب٦ كراسى تش