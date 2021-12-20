شقق فاخرة للبيع

(للبيع)
|#شقة_للبيع على #شارع_حسن_المأمون الرئيسى بموقع مميز خطوات للبوابة الرئيسية ل #النادى_الأهلى بفيو مفتوح بحرى بعمارة ناصية شقة 220 متر بدور مميز بالدور 2 بعمارة 11 دور ب 2 أسانسير بمدخل رخام شيك تشطيب الشقة سوبر لوكس أرضيات رخام للريسبشن وسيراميك بورسلين للغرف ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر بالحمام + 2 حمام خارجى بخلاف الماستر + 3 قطع ريسبشن + مطبخ + تراس كبير بحرى ) على حسن المأمون الرئيسى حصة فى الأرض بسعر مغرى جدا مطلوب 2200000 ( 2 مليون 200 ) ألف كاش نهائى للاتصال 01118842920
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم سمارت
|التليفون:
|01118842920
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116057
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