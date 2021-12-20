شقق فاخرة للبيع

شقة للبيع مفروشة فندقية بموقع هادى وراقى بالحى السابع متفرع من إمتداد الطيران شارع راقى بالقرب مطعم البرج فيو على حديقة بالدور 5 بعمارة 13 دور ناصية على شارعين بأسانسير تشطيب الترا سوبر لوكس تشطيب فندقى على السكن فورا البيع بجميع محتوياتها من فرش وأجهزة كهربائية 200 متر 3 مستويات ( 3 غرف نوم + 3 حمام + 3 قطع ريسبشن + مطبخ كبير + تراس على حديقة ) يوجد جراج بالإيجار الشهرى و حصة بالأرض البيع شامل الفرش كامل وجميع الأجهزة الكهربائية 4 تكييفات ونجف كريستال عصفور للاتصال 01118842920