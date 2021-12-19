شقق فاخرة للبيع

(للبيع)
|شقة للبيع بالمنطقة الثامنة مدينة نصر خلف مصر للطيران على حديقة 220 متر بالدور 8 بعمارة 8 أدوار ورووف مبانى حديثة 2009 بأسانسير تشطيب سوبر لوكس على السكن( 3 غرف نوم + 3 حمامات + 3 ريسشبن + مطبخ + تراس ) يطل على حديقة جراج بالإيجار وحصة فى الأرض مطلوب 1500000 ( مليون 500 ) ألف كاش للاتصال 01118842920 كود ١٩١٩
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم سمارت
|التليفون:
|01118842920
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115870
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