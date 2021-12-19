شقق فاخرة للبيع

شقة_للبيع مميزة جدا بفيو رائع على حديقة_الطفل و على شارع مكرم_عبيد الرئيسى جميع مطلات الشقة على حديقة الطفل واجهة بحرى بمساحة واسعة جدا وتقسيمة مميزة شقه فاخرة 250 متر مستويين بالدور 8 بعمارة واجهة شيك 11 دور بأسانسير بمدخل شيك تشطيب هاى سوبر لوكس على السكن فورا أرضيات بورسلين ليزر و رخام للريسبشن و باركية مسمار للغرف ( 3 غرف نوم + ليفنج بين الغرف + 2 حمام + 4 ريسبشن بخلاف الليفنج + مطبخ كبير فاخر + 2 تراس ) على حديقة الطفل حصة فى الأرض والدور على شقتين فقط ومسجلة شهر عقارى بسعر مغرى على مكرم_عب