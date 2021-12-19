شقق فاخرة للبيع

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقق فاخرة للبيع - في القاهرة مصر

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شقة_للبيع مميزة جدا بفيو رائع على حديقة_الطفل و على شارع مكرم_عبيد الرئيسى جميع مطلات الشقة على حديقة الطفل واجهة بحرى بمساحة واسعة جدا وتقسيمة مميزة شقه فاخرة 250 متر مستويين بالدور 8 بعمارة واجهة شيك 11 دور بأسانسير بمدخل شيك تشطيب هاى سوبر لوكس على السكن فورا أرضيات بورسلين ليزر و رخام للريسبشن و باركية مسمار للغرف ( 3 غرف نوم + ليفنج بين الغرف + 2 حمام + 4 ريسبشن بخلاف الليفنج + مطبخ كبير فاخر + 2 تراس ) على حديقة الطفل حصة فى الأرض والدور على شقتين فقط ومسجلة شهر عقارى بسعر مغرى على مكرم_عب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كريم سمارت
التليفون: 01118842920

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العنوان: - مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,800,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/12/2021
رقم الإعلان: 2115853
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