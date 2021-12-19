شقق فاخرة للبيع

(للبيع)
|شقة_للبيع بمدينة_نصر بموقع مميز وهادى بالمنطقة_السادسة متفرع من أبو_داوود_الظاهرى و حسن_المأمون و أحمد_فخرى شقه راقية 175 متر بدور مميز بالدور 3 بعمارة 5 أدوار بأسانسير تشطيب سوبر لوكس على السكن ( 2 نوم كبار + 2 حمام + 3 ريسبشن + مطبخ ) حصة فى الأرض ركنة خاصة بممر العمارة للشقة ومسجلة شهر عقارى بالمنطقه_السادسه مدينه_نصر ابو_داوود_الظاهري مطلوب 1300000( مليون 300 ) ألف كاش قابل للتفاوض للاتصال 01118842920 كود ( 1861 )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم سمارت
|التليفون:
|01118842920
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115846
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