شقق فاخرة للبيع

شقة_للبيع بمدينة_نصر بموقع مميز وهادى بالمنطقة_السادسة متفرع من أبو_داوود_الظاهرى و حسن_المأمون و أحمد_فخرى شقه راقية 175 متر بدور مميز بالدور 3 بعمارة 5 أدوار بأسانسير تشطيب سوبر لوكس على السكن ( 2 نوم كبار + 2 حمام + 3 ريسبشن + مطبخ ) حصة فى الأرض ركنة خاصة بممر العمارة للشقة ومسجلة شهر عقارى بالمنطقه_السادسه مدينه_نصر ابو_داوود_الظاهري مطلوب 1300000( مليون 300 ) ألف كاش قابل للتفاوض للاتصال 01118842920 كود ( 1861 )