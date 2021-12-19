شقق فاخرة للبيع

شقة_للبيع بمدينة_نصر بشارع واسع إتجاهين بالمربع_الذهبى بين مكرم_عبيد و عباس_العقاد شقة 175 متر بالدور الأول علوى بعمارة 8 أدوار بمدخل رخام شيك تشطيب سوبر لوكس أرضيات سيراميك على السكن( 3 غرف نوم + حمام + 3 ريسبشن + مطبخ كبير + 2 تراس ) حصة فى الأرض و مسجلة شهر عقارى بالمنطقة_السادسة المربع_الذهبي مدينه_نصر بسعر لقطة مطلوب 1400000 ( مليون 400 ) ألف كاش للاتصال 01118842920 كود ( 1859 )