شقق فاخرة للبيع

(للبيع)
|شقة_للبيع بمدينة_نصر بشارع واسع إتجاهين بالمربع_الذهبى بين مكرم_عبيد و عباس_العقاد شقة 175 متر بالدور الأول علوى بعمارة 8 أدوار بمدخل رخام شيك تشطيب سوبر لوكس أرضيات سيراميك على السكن( 3 غرف نوم + حمام + 3 ريسبشن + مطبخ كبير + 2 تراس ) حصة فى الأرض و مسجلة شهر عقارى بالمنطقة_السادسة المربع_الذهبي مدينه_نصر بسعر لقطة مطلوب 1400000 ( مليون 400 ) ألف كاش للاتصال 01118842920 كود ( 1859 )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم سمارت
|التليفون:
|01118842920
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,400,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115840
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