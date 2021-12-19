شقق فاخرة للبيع

شقة_للبيع بمدينة_نصر بالمنطقة_السادسة فاخرة من شارع أحمد_فخرى شقه 150 متر بدور مميز بالدور 2 بعمارة 7 أدوار بأسانسير مبانى_حديثة 2000 واجهة العمارة رخام ومدخل رخام شيك تشطيب الشقة هاى سوبر لوكس أرضيات سيراميك باركية وجبس بورد ببيت نور و ديكورات مودرن على السكن فورا ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر بالحمام + حمام خارجى بخلاف الماستر + 2 ريسبشن + مطبخ أمريكان + تراس واجهة على الشارع ) يوجد باركينج للسيارة بالعمارة وحصة فى الأرض والدور على شقتين فقط مطلوب 1300000 كاش للاتصال 01118842920