شقق فاخرة للبيع

(للبيع)
|شقة_للبيع بمدينة_نصر بالمنطقة_السادسة فاخرة من شارع أحمد_فخرى شقه 150 متر بدور مميز بالدور 2 بعمارة 7 أدوار بأسانسير مبانى_حديثة 2000 واجهة العمارة رخام ومدخل رخام شيك تشطيب الشقة هاى سوبر لوكس أرضيات سيراميك باركية وجبس بورد ببيت نور و ديكورات مودرن على السكن فورا ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر بالحمام + حمام خارجى بخلاف الماستر + 2 ريسبشن + مطبخ أمريكان + تراس واجهة على الشارع ) يوجد باركينج للسيارة بالعمارة وحصة فى الأرض والدور على شقتين فقط مطلوب 1300000 كاش للاتصال 01118842920
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم سمارت
|التليفون:
|01118842920
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115828
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