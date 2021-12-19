شقق فاخرة للبيع

(للبيع)
|شقة للبيع لقطة بالمنطقة الثامنة بمدينة نصر بموقع هادى وراقى متفرع من ذاكر حسين من أخر إمتداد مكرم عبيد 150 متر المساحة صافى فى العقد المسجل شهر عقارى الشقة بدور مميز جدا بالدور 4 بعمارة هادية كالفيلا 5 أدوار فقط بأسانسير يخدم الدورين الرابع والثالث فقط تشطيب سوبر لوكس أرضيات رخام للريسبشن و سيراميك باركية وhdf للغرف ( 2 غرف نوم منهم غرفة ماستر بالحمام مع إتاحة قفل غرفة ثالثة + حمام خارجى للضيوف + 3 قطع ريسبشن كبار + مطبخ + تراس كبير جدا ) حصة فى الجراج لسيارة وحصة فى الأرض والدور شقتين فقط ومسج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم سمارت
|التليفون:
|01118842920
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115815
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