شقق فاخرة للبيع

(للإيجار)
|مطلوب فورا شقق قانون جديد لسرعه التعاقد في مكرم و عباس العقاد وقريب من سيتي ستار بسعر 6000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم سمارت
|التليفون:
|01118842920
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|العنوان:
|- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115858
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