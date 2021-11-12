شقق فاخرة للبيع في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

شقق فاخرة للبيع في انطاليا بيليك ضمن مجمع The Classe Collection حيث يبعد عن البحر 5 كم . باتت منطقة بيليك أشهر المراكز السياحية في تركيا في السنوات الأخيرة، وتستضيف سنويًا آلاف الزوار، تحت شعار "الوجهة الجديدة للسياحة". ميزات المجمع : عام البناء 2021 طواقم حراسة كميرات مراقبة مرآب سيارات مسابح صالات رياضة حدائق وألعاب أطفال أنماط الشقق: غرفة وصالة غرفتين وصالة ثلاث غرف وصالة شقة غرفة وصالة بمساحة 65 م2 السعر : 83500 دولار شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group