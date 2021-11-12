شقق فاخرة للبيع في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقق فاخرة للبيع في انطاليا بيليك ضمن مجمع The Classe Collection حيث يبعد عن البحر 5 كم . باتت منطقة بيليك أشهر المراكز السياحية في تركيا في السنوات الأخيرة، وتستضيف سنويًا آلاف الزوار، تحت شعار "الوجهة الجديدة للسياحة". ميزات المجمع : عام البناء 2021 طواقم حراسة كميرات مراقبة مرآب سيارات مسابح صالات رياضة حدائق وألعاب أطفال أنماط الشقق: غرفة وصالة غرفتين وصالة ثلاث غرف وصالة شقة غرفة وصالة بمساحة 65 م2 السعر : 83500 دولار شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|بيليك- انطاليا
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|83,500 دولار
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111008
167,670 دولار
165,000 دولار
66,500 دولار
162,000 دولار
160,000 دولار
159,000 دولار
170,000 دولار
184,000 دولار
182,000 دولار
180,000 دولار
175,000 دولار
175,000 دولار
81,000 دولار
171,000 دولار
45,000 دولار