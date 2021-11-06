شقق فاخرة للبيع ضمن مجمع رينجي انطالياRENGI ANTALYA-شركة توانطاليا العقارية

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صورة الاعلان: شقق فاخرة للبيع ضمن مجمع رينجي انطالياRENGI ANTALYA-شركة توانطاليا العقارية - في أنطاليا تركيا

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شقق فاخرة للبيع ضمن مجمع رينجي انطاليا في دوشيمالتي انطاليا RENGI ANTALYA يتميز حي دوشيمالتي بتوفر كافة الخدمات مجمع رينجي أنطاليا ميزات المجمع : مسابح خارجية صيفية للكبار والصغار مسابح داخلية شتوية للكبار غرف ساونا حمام تركي غرف بخار مميزة غرف مساج أماكن مخصصة للجلوس حول المسبح جاكوزي خاص بالمجمع صالات رياضية ولياقة جسدية بأحدث الأجهزة الرياضية ملاعب بينغ بونغ صالات بلياردو صالة سينما كبيرة مخصصة للمجمع شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: To Antalya Real Estate
التليفون: 05347995567

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العنوان: دوشيمالتي- دوشيمالتي
أنطاليا -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 61,000 دولار
تاريخ الإعلان: 6/11/2021
رقم الإعلان: 2110167
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