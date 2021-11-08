شقق على البحر للبيع في كونيالتي انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقق قريبة من البحر للبيع ضمن مجمع فاخر كامل الخدمات في ليمان كونيالتي انطاليا . الات رياضة وغرف ساونا ومساج مساحات واسعه للشقق حدائق واسعه وخضراء مسابح كبيرة للكبار والصغار جلسات كاميليا خشبية واسعه وجميلة كراج سيارات كاميرات مراقبة وطاقم أمني للحراسة الشقق المتوفرة : ثلاث غرف ومطبخ وصالة ( مساحة 160 م2 ) السعر 125000 دولار أربع غرف ومطبخ وصالة ( مساحة 220 م2 ) 200000 دولار شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|ليمان- كونيالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|125,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110431
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