شقق سكنيه في العاصمه الأدرايه الجديده

(للبيع)
|ششق سكنيه بكومبوند سيتي فالي في قلب العاصمه الاداريه اسعار للمتر تبداء من 9775 للمتر و مساحات تبداء من 120 متر الي 213 متر تسليم 2024
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|زكي ابوزيد
|التليفون:
|01212221029
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|العنوان:
|Cairo- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114908
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