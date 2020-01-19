شقق سكنية بأميز مناطق التجمع الخامس للإيجار

(للإيجار)
|توجد شقق سكنية للإيجار قانون جديد تبدأ من 4500ج بأميز المواقع والكمبوندات والفيلات بالتجمع الخامس بمساحات مختلفة ويوجد أيضاً شقق تشطيب حديث أول سكن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|eyadezzeldin
|التليفون:
|01121147550 - 01007707946 - 0224474841
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049710
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