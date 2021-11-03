شقق رخيصة للبيع في انطاليا تركيا ضمن مجمع شيرازي-شركة تو انطاليا العقارية

(للبيع)
|شقق رخيصة للبيع في انطاليا كيبيز ضمن مجمع شيرازي المتكامل الخدمات في منطقة حبيب لار المخدمة بالمواصلات والأسواق والمراكز التجارية . الشقق المتوفرة - شقة غرفة وصالة ( مساحة 50 م2 ) السعر: 30,000$ - شقة غرفتين وصالة ( مساحة 100 م2 ) السعر: 50,000$ - شقة ثلاث غرف وصالة ( مساحة 130 م2 ) السعر: 65,000$ شركة تو انطاليا العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
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|العنوان:
|هورما- كونيالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109803
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