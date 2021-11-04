شقق رخيصة للبيع ضمن مجمع باراج في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

(للبيع)
|شقق للبيع في مجمع باراج في انطاليا بالسعر المناسب احجز شقة الأحلام المثالية ضمن أرقى الأحياء ، الأجمل في التصاميم ، الأكبر للمساحات ، الأجود في الإكساء ، الأقرب للخدمات . و الكثير من المواصفات التي تلبي رغباتكم و إحتياجاتكم شقق للبيع مساحة واسعة غرفتين نوم و صالة بالإضافة إلى حمامين تبعد عن البحر5.0 كم وتبعد عن المولات و الخدمات و المواصلات 1 كم شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www,toantalya.group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|To Antalya Real Estate
|التليفون:
|05347995567
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|كيبيز- كيبيز
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110021
61,000 دولار
(للبيع)- في أنطاليا تركيا
300,000 دولار
450,000 دولار
565,000 دولار
(للبيع)- في أنطاليا تركيا
30,000 دولار
76,800 دولار
52,000 دولار
(للبيع)- في أنطاليا تركيا
45,000 دولار
41 دولار