شقق رخيصة للبيع ضمن مجمع باراج في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

شقق للبيع في مجمع باراج في انطاليا بالسعر المناسب احجز شقة الأحلام المثالية ضمن أرقى الأحياء ، الأجمل في التصاميم ، الأكبر للمساحات ، الأجود في الإكساء ، الأقرب للخدمات . و الكثير من المواصفات التي تلبي رغباتكم و إحتياجاتكم شقق للبيع مساحة واسعة غرفتين نوم و صالة بالإضافة إلى حمامين تبعد عن البحر5.0 كم وتبعد عن المولات و الخدمات و المواصلات 1 كم شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www,toantalya.group