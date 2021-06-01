شقق ديجويا العاصمة الادارية الجديدة

أنظمة الدفع والسداد في كمبوند دي جويا يتمتع مشروع دي جويا بأنه أقل سعر للمتر في العاصمة الادارية وقامت شركة تاج مصر للتنمية العمرانية بطرح أنظمة سداد متنوعة لتناسب جميع إمكانيات العملاء بدون مقدم وتسهيلات مميزة تصل إلى 10سنوات بسعر متر يبدأ من 9000 للحجز والاستفسار عن الوحدات المتاحة 01119811423