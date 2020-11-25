شقق دبولكس 3 غرف وصاله وغرفه خادمه للبيع في مرتفعات الجميره

شقة دوبلكس ,واسعه جدا تتالف من 3 غرف نوم مع إطلالة على البحيرة في جميرا هايتس ، دبي للبيع ، الشقة مصانة جيدًا , غرفه معيشة / تناول طعام كبيرة مفتوحة ، جميع غرف النوم موزوده بخزائن مدمجة في الحائط ،يوجد غرفة خادمة ، وموقف سيارات ، وخدمة أمن على مدار الساعه,يوجد وحديقة وحمام سباحة مفتوح. مساحة قدم مربع: 2369 السعردرهم: 1990000 real estate 0524297621 0589073957