(للبيع)
|شقة دوبلكس ,واسعه جدا تتالف من 3 غرف نوم مع إطلالة على البحيرة في جميرا هايتس ، دبي للبيع ، الشقة مصانة جيدًا , غرفه معيشة / تناول طعام كبيرة مفتوحة ، جميع غرف النوم موزوده بخزائن مدمجة في الحائط ،يوجد غرفة خادمة ، وموقف سيارات ، وخدمة أمن على مدار الساعه,يوجد وحديقة وحمام سباحة مفتوح. مساحة قدم مربع: 2369 السعردرهم: 1990000 real estate 0524297621 0589073957
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Aljadwal
|التليفون:
|0589073957
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|العنوان:
|شقق دبولكس 3 غرف وصاله وغرفه خادمه للبيع في مرتفعات الجميره- Jumeirah Islands
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,990,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074004
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