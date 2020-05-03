شقق بنها للبيع

(للبيع)
|📢بدون عمولات او فوايد.امتلك شقتك ببنها شقة 185م(3غ+ريسبشن قطعتين+2 حمام+مطبخ) مرخصة كاملة المرافق.لها حصة بالارض نص تشطيب مقدم 40%.والباقي علي 3سنين للاستعلام 01000649966
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Maryam
|التليفون:
|01000649966
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|العنوان:
|المنشية ارض المحلج- بنها
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058953
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