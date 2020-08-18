شقق بكمبوند زيد الشيخ زايد – ابراج ساويرس

(للبيع)
|يعد كمبوند زيد الشيخ زايد ابراج ساويرس فرصة كبيرة للاستثمار نظرًا لارتفاع أسعار العقارات في منطقة الشيخ زايد ولكن حرصت شركة اورا العقارية على تقديم مجمع الأبراج متكامل الخدمات بأسعار تنافسية احجز وحدتك الآن وأغتنم الفرصة وامتلك وحدتك الأن كاملة التشطيب بالتكيفات والمطابخ ( بمقدم 5 % وقسط حتى 7 سنوات بدون فوائد ) للاستفسار اتصل علي 01012576766
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عقار لينك
|التليفون:
|01012576766
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|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065368
2,100,000 جنيه
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3,800,000 جنيه
12,000 جنيه
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