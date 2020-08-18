شقق بكمبوند زيد الشيخ زايد – ابراج ساويرس

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يعد كمبوند زيد الشيخ زايد ابراج ساويرس فرصة كبيرة للاستثمار نظرًا لارتفاع أسعار العقارات في منطقة الشيخ زايد ولكن حرصت شركة اورا العقارية على تقديم مجمع الأبراج متكامل الخدمات بأسعار تنافسية احجز وحدتك الآن وأغتنم الفرصة وامتلك وحدتك الأن كاملة التشطيب بالتكيفات والمطابخ ( بمقدم 5 % وقسط حتى 7 سنوات بدون فوائد ) للاستفسار اتصل علي 01012576766
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عقار لينك
التليفون: 01012576766

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 6 اكتوبر- 6 اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/8/2020
رقم الإعلان: 2065368
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