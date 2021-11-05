شقق بإطلالة بحرية للبيع في انطاليا-شركة توانطاليا العقارية

شقة مميزة ضمن مجمع راقي للبيع في انطاليا منطقة ليمان كونيالتي انطاليا ضمن مجمع متكامل الخدمات. ميزات المجمع : مسابح خارجية صيفية للكبار والصغار. أماكن مخصصة للجلوس حول المسبح. صالات رياضية ولياقة جسدية بأحدث الأجهزة الرياضية. ملاعب مخصصة للأطفال تتضمن العاب متنوعة ولكافة الأعمار. مولد للطاقة الكهربائية. كراج داخلي طاقم أمن مخصص للمجمع للحماية على مدار الساعة. كميرات مراقبة على مدار 24 ساعة. شقة غرفتين وصالة السعر 338,500$ شركة توانطاليا العقارية www.toantalya.com www.toantalya.group