شقتين ايجار جديد على شارع الجيش بجوار محطة مترو أنفاق باب الشعرية الدور الثاني والثالث مطلوب للشقه 520 الف جنيه قابل للتفاوض و 300 جنيه ايجار شهري. المعاينة يوميا من 8 إلى 10 مساء ويوم الاثنين طوال اليوم. واتس اب : 01226992147 الوسطاء يمتنعون