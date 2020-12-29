(للإيجار)
|شقتين ايجار جديد على شارع الجيش بجوار محطة مترو أنفاق باب الشعرية الدور الثاني والثالث مطلوب للشقه 520 الف جنيه قابل للتفاوض و 300 جنيه ايجار شهري. المعاينة يوميا من 8 إلى 10 مساء ويوم الاثنين طوال اليوم. واتس اب : 01226992147 الوسطاء يمتنعون
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصطفى
|التليفون:
|01226992147
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|العنوان:
|شارع الجيش- الموسكي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077999
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