شقتك وسط المساحات الخضرا في العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وسط المساحات الخضرا وبالقرب من النهر الاخضر وبجوار حي السفارات وشقتك 138م (4غرفة+2حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومدارس ومستشفيات ومول تجاري وخدمات تانية كتير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واسكن في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060909
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