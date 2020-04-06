شقتك وسط الرقى فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|عيش وسط الرقى والمساحات الخضراء فى العاصمة الادارية وامتلك شقة 187 م باطلالة مميزة ع النهر الاخضر (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من حى السفارات وفندق الماسة وكل الخدمات اللى هتحتاجها كافيهات ومولات تجارية ومطاعم وملاهى وحمامات سباحة بسعر روعة وبالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وعيش وسط الرقى فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057415
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