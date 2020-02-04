شقتك من غير تفكير موجود في العاصمة بمقدم بسيط

(للتقسيط)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط يلا دلوقتي من غير تفكير تعالي امتلك قبل اي حد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي وجيم وسبا وجاكوزي وخدمات تانية كتير كتير ومساحة شقتك 220م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) يلا مستني ايه كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك شقتك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|231,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051599
185,000 جنيه
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