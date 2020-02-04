شقتك من غير تفكير موجود في العاصمة بمقدم بسيط

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقتك من غير تفكير موجود في العاصمة بمقدم بسيط - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك في العاصمة الادارية وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط يلا دلوقتي من غير تفكير تعالي امتلك قبل اي حد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي وجيم وسبا وجاكوزي وخدمات تانية كتير كتير ومساحة شقتك 220م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) يلا مستني ايه كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك شقتك في green avenue
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 231,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/2/2020
رقم الإعلان: 2051599
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4/2/2020
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4/2/2020
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4/2/2020
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4/2/2020
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4/2/2020
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القسم: 

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4/2/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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القسم: 

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4/2/2020
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القسم: 

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4/2/2020
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العنوان:

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القسم: 

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4/2/2020
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العنوان:

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القسم: 

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4/2/2020
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القسم: 

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4/2/2020
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(للبيع)

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4/2/2020
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