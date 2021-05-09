شقتك متميزة في منطقة R7 بمطبخ لامبورجيني

(للبيع)
|شقة للبيع في العاصمة الادارية 116م ( 2غرفة+ مطبخ لامبورجيني + حمام + ريسيبشن + شرفة) عيش حياة فندقية في اتيكا العاصمة الادارية واسمتع بالخدمات فيو على النهر الاخضر وقريب من الجامعةالبريطانية دقائق من القصر الرئاسي والمستشفيات والمدارس في جيم سبا مكتبة للقراءة مساحات خضراء امن وحراسة نادي صحي نادي اجتماعي بحيرات منطقة تجارية منطقة العاب للاطفال حياتك اسهل واجمل في اتيكا العاصمة الادارية هتحب التفاصيل للاستفسار شرفنا بمكالمتك على 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|انغام
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|the addres east- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|240,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093681
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