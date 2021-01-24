شقتك متشطبة و بفيو مميز ع النهر الاخضر بالعاصمة الادارية

استمتع بفيو رائع ع النهر الاخضر و امتلك شقتك بكابيتال هايتس بالقرب من كل الخدمات اللى هتحتاجها حمامات سباحة ومطاعم وكيدز اريا و خدمات تانية اكتر شقتك 133 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام + تراس ) كاملة التشطيب و ب182 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد وبمجرد التعاقد تحصل على عضوية النادى والجراج هدية يلا مستنى ايه كلمنا دلوقتى ع 01201135481 و امتلك شقتك باجمل فيو ع النهر الاخضر فى العاصمة الادارية