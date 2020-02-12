شقتك متشطبة وباقل سعر فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|باقل سعر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط كل خدماتك وعيش برفاهية من غير مثيل واستمتع بافضل نادى صحى وسبا واجتماعى وملاهى لاولادك عشان تكون مطمن عليهم شقتك 180م (ريسبشن +3 غرف منهم غرفة ماستر +مطبخ +2 حمام +Dressing ) بجاردن واسعة خاصة بيك لوحدك باقل مقدم وبالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط خدمات وعيش برفاهية من غير حدود
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052560
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