شقتك متشطبة في قلب القاهرة الجديدة بمقدم 10% فقط

شقة 121م (2غرفة + ريسيبشن +مطبخ + حمام + حديقة خاصة) في The addrest East التجمع حيث الرفاهية والفخامة والخدمات والموقع المتميز 5 دقائق من شارع التسعين التجمع 10دقائق الجامعة الامريكية هتعيش وسط الخدمات المتميزة حمامات سباحة جيم سبا بحيرات صناعية منطقة تجارية نادي صحي واجتماعي سبا جاكوزي مجهز باحدث الاجهزة تراك للمشي والجري طرق لركوب الدرجات كل الخدمات اللي هتحتاجها متاحة في the addrest east التجمع مضيعش الفرصة وامتلك وحدتك في التجمع للاستفسار كلمنا على 01013937774