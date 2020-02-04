شقتك لو مش في العاصمة يبقي مش هتعيش في رفاهية

شقتك لو مش في العاصمة الادارية مش هتعيش في رفاهية ومش هتقدر تستمتع بكل الخدمات اللي جمب شقتك في كمبوند green avenue بس انت عميل مميز وعشان كدة هتمتلك عندنا شقتك بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون اي فوايد وكمان هتستمتع بكل خدماتك من حمامات سباحة ومول تجاري وهتشوف النافورة الراقصة كل يوم في اي وقت وشقتك 170م (4غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) يلا مستني ايه كلمنا حالا علي 01279848994 او سيب رقمك واحنا هنكلمك