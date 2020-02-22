شقتك كاملة التشطيب في التجمع الخامس 23000 الف فقط للمتر

(للبيع)
|امتلك شقتك كاملة التشطيب بالمطابخ والتكيفات مع شركة ora في اول مشارعها في التجمع الخامس ودا شعر مميز جدا للمشروع مقارنة بسعر المشاريع التانية بجانب المشروع 23 الف للمتر دا غير خدمات المشروع المميزة مابين ( مطاعم وكافيهات – لاند سكيب – كوميرشال ايريا – لا جونز – club houses علي اكبر مساحة 50 فدان ) مستني ايه احجز وحدتك واستفيد بالاسعار الاولية للمشروع للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053790
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