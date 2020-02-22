شقتك كاملة التشطيب في التجمع الخامس 23000 الف فقط للمتر

امتلك شقتك كاملة التشطيب بالمطابخ والتكيفات مع شركة ora في اول مشارعها في التجمع الخامس ودا شعر مميز جدا للمشروع مقارنة بسعر المشاريع التانية بجانب المشروع 23 الف للمتر دا غير خدمات المشروع المميزة مابين ( مطاعم وكافيهات – لاند سكيب – كوميرشال ايريا – لا جونز – club houses علي اكبر مساحة 50 فدان ) مستني ايه احجز وحدتك واستفيد بالاسعار الاولية للمشروع للتفاصيل كلمنا 01211411556