شقتك قريبة من القصر الرئاسي في العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بالقرب من القصر الرئاسي في منطقة ال R7 وهتستمتع بأفضل الخدمات مول تجاري ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا لاولادك وشقتك 138م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|159,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062526
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