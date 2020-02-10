شقتك قريبة من اكبر مول تجارى فى الشرق الاوسط فى العاصمة السياحية

(للبيع)
|امتلك شقتك فى العاصمة السياحية بالقرب من اكبر مول تجارى فى الشرق الاوسط و 3 فنادق عالمية 163 م(3 غرف +ريسبشن +2 حمام +مطبخ +تراس ) بسعر مغرى جدا واقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا بسرعة ومن غير تاخير كلمنا على 01201135481 واحجز مكانك فى صن كابيتال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|197,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052290
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