شقتك قريبة من اكبر مول تجارى فى الشرق الاوسط فى العاصمة السياحية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقتك قريبة من اكبر مول تجارى فى الشرق الاوسط فى العاصمة السياحية - في 6 أكتوبر مصر

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امتلك شقتك فى العاصمة السياحية بالقرب من اكبر مول تجارى فى الشرق الاوسط و 3 فنادق عالمية 163 م(3 غرف +ريسبشن +2 حمام +مطبخ +تراس ) بسعر مغرى جدا واقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا بسرعة ومن غير تاخير كلمنا على 01201135481 واحجز مكانك فى صن كابيتال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 197,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/2/2020
رقم الإعلان: 2052290
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8/2/2020
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6/2/2020
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القسم: 

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6/2/2020
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شقق 135م بجراند سيتي

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

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القسم: 

550,000 جنيه

5/2/2020
صورة الاعلان: شقة تمليلك - في 6 أكتوبر مصر

شقة تمليلك

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

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القسم: 

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4/2/2020
صورة الاعلان: شقه تمليك - في 6 أكتوبر مصر

شقه تمليك

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

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4/2/2020
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شقة بكمبوند ديار التعمير 2 بتسهيلات 4 سنوات

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقة بكمبوند ديار التعمير 2 بتسهيلات 4 سنوات بجوار نادى الصيد وامام اكتوبر فيستفال سيتى اول بلكونة ا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: فرصة ارض فيلا 650م بجوار نادى الصيد - في 6 أكتوبر مصر

فرصة ارض فيلا 650م بجوار نادى الصيد

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

فرصة ارض فيلا 650م بجوار نادى الصيد ارض بالسياحية الشمالية الثالثة خلف مول العرب المساحة 650 متر من.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

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4/2/2020
صورة الاعلان: فى Sun Capital خدماتك كلها حواليك - في 6 أكتوبر مصر

فى Sun Capital خدماتك كلها حواليك

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

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30/1/2020
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لعشاق التميز،امتلك شقتك الان ، باكتوبر ،

(للبيع)

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3,200 جنيه

30/1/2020
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