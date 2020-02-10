شقتك قريبة من اكبر مول تجارى فى الشرق الاوسط فى العاصمة السياحية

امتلك شقتك فى العاصمة السياحية بالقرب من اكبر مول تجارى فى الشرق الاوسط و 3 فنادق عالمية 163 م(3 غرف +ريسبشن +2 حمام +مطبخ +تراس ) بسعر مغرى جدا واقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا بسرعة ومن غير تاخير كلمنا على 01201135481 واحجز مكانك فى صن كابيتال