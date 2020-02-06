شقتك في green avenue في ارقي كمبوند بالعاصمة

امتلك شقتك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة في ارقي كمبوند متميز بالعاصمة لانه قريب من كل الخدمات اللي تهمك وتهم اولادك من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وجيم وجاكوزى وسبا وغيرهم كتير وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا فورا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة