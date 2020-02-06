شقتك في green avenue في ارقي كمبوند بالعاصمة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقتك في green avenue في ارقي كمبوند بالعاصمة - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة في ارقي كمبوند متميز بالعاصمة لانه قريب من كل الخدمات اللي تهمك وتهم اولادك من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وجيم وجاكوزى وسبا وغيرهم كتير وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا فورا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 174,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/2/2020
رقم الإعلان: 2051872
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السعر
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صورة الاعلان: شقة 180 م دبل فيس داخل كمبوند جرين لاند - في القاهرة مصر

شقة 180 م دبل فيس داخل كمبوند جرين لاند

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6/2/2020
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شقة 180 م دبل فيس داخل كمبوند جرين لاند

(للبيع)

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6/2/2020
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة علي احلي فيو للنافورة الراقصة - في القاهرة مصر

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(للتقسيط)

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6/2/2020
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6/2/2020
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(للإيجار)

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6/2/2020
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6/2/2020
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قريب من طريق السخنة امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

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6/2/2020
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6/2/2020
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6/2/2020
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5/2/2020
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5/2/2020
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5/2/2020
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5/2/2020
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(للبيع)

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5/2/2020
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4/2/2020
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