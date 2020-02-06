شقتك في green avenue في ارقي كمبوند بالعاصمة

(للبيع)
|امتلك شقتك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة في ارقي كمبوند متميز بالعاصمة لانه قريب من كل الخدمات اللي تهمك وتهم اولادك من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وجيم وجاكوزى وسبا وغيرهم كتير وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا فورا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|174,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051872
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