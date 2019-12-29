(للبيع)
|امتلك شقتك في green avenue تطل علي مساحات خضراء من كل الانحاء وكمان جمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046964
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