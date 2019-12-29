امتلك شقتك في green avenue تطل علي مساحات خضراء من كل الانحاء وكمان جمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر