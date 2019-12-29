شقتك في green avenue تطل علي مساحات خضراء

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقتك في green avenue تطل علي مساحات خضراء - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك في green avenue تطل علي مساحات خضراء من كل الانحاء وكمان جمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 212,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/12/2019
رقم الإعلان: 2046964
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