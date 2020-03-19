شقتك في كمبوند قريب من شغلك وحراسة 24 ساعة كامل التجهيزات وبدون فوايد

امتلك في كمبوند كامل المرافق والخدمات وشقة متشطبة سوبر لوكس بمقدم بيبدا من 100 حسب المساحة وبالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد في كمبوند مميز في التجمع الخامس واستلم في اسرع وقت كمبوند دقايق من شغلك لو انت طبيعة شغلك مش مربوطة بوقت ولا مكان ( لواء – دكتور – راجل اعمل – مهندس ) شقتك في كمبوند زيد ايست حلت كل مشاكلك لاننا اخترنا مكان دقايق من وسط البلد مصر الجديدة انت علي الدائري الاوسطي يعني قريب من السخنة ومدن القناة واخر شارع 90 ودقايق من العاصمة يعني شغلك خطوتين من بيتك وخليك مطمن علي عي