شقتك في ديجويا فيو على الممشى السياحي والبحيرات الكريستالية واطول فترة سداد

(للبيع)
|دي جويا 2 De Joya بقلب العاصمة الادارية الجديدة بمنطقة R8 بأطلاله على الممشي السياحي مباشرة وبالقرب من الحى الدوبلوماسي ومن حى السفارات و حى الوزارات و النهر الأخضر والحديقة المركزية الشقة تتكون من 70 م ( غرفة + حمام + مدفاة + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) يتميز الكمبوند بكونه بحري بالكامل. ويتميز ايضا بخدماته : -حمامات سباحة لجميع الفئات العمرية، - مسبح خاص للسيدات فقط. - مسارات للجري، والركض، وركوب الدراجات. - مواقف سيارات تحت الارض للتواصل على 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|انغام
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|دى جويا العاصمة الادارية- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|119,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099915
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