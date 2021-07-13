شقتك في ديجويا فيو على الممشى السياحي والبحيرات الكريستالية واطول فترة سداد

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقتك في ديجويا فيو على الممشى السياحي والبحيرات الكريستالية واطول فترة سداد - في القاهرة مصر

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دي جويا 2 De Joya بقلب العاصمة الادارية الجديدة بمنطقة R8 بأطلاله على الممشي السياحي مباشرة وبالقرب من الحى الدوبلوماسي ومن حى السفارات و حى الوزارات و النهر الأخضر والحديقة المركزية الشقة تتكون من 70 م ( غرفة + حمام + مدفاة + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) يتميز الكمبوند بكونه بحري بالكامل. ويتميز ايضا بخدماته : -حمامات سباحة لجميع الفئات العمرية، - مسبح خاص للسيدات فقط. - مسارات للجري، والركض، وركوب الدراجات. - مواقف سيارات تحت الارض للتواصل على 01013937774
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: انغام
التليفون: 01013937774

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العنوان: دى جويا العاصمة الادارية- العاصمة الادارية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 119,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/7/2021
رقم الإعلان: 2099915
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10/7/2021
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10/7/2021
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