شقتك في ديجويا فيو على الممشى السياحي والبحيرات الكريستالية واطول فترة سداد

دي جويا 2 De Joya بقلب العاصمة الادارية الجديدة بمنطقة R8 بأطلاله على الممشي السياحي مباشرة وبالقرب من الحى الدوبلوماسي ومن حى السفارات و حى الوزارات و النهر الأخضر والحديقة المركزية الشقة تتكون من 70 م ( غرفة + حمام + مدفاة + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) يتميز الكمبوند بكونه بحري بالكامل. ويتميز ايضا بخدماته : -حمامات سباحة لجميع الفئات العمرية، - مسبح خاص للسيدات فقط. - مسارات للجري، والركض، وركوب الدراجات. - مواقف سيارات تحت الارض للتواصل على 01013937774