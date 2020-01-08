شقتك في العاصمة وسط الكريستال لاجون واللاند سكيبد

(للبيع)
|امتلك شقتك في العاصمة بأقل مقدم واطول فترة شداد وبدون فوائد واستمتع بأحلي فيو للكريستال لاجون واللاند سكيب وشوف احلي نافورة راقصة وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وكل الخدمات حواليك من مول تجاري وحمامات سباحة وكيدز اريا عشان تبقي مطمن علي اولادك متضيعش الفرصة واتصل علي 01279848994 وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|174,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048221
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