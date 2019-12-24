شقتك في العاصمة قريبة من كل احتياجاتك

(للبيع)
|في العاصمة الادارية الجديدة هتمتلك شقتك فريبة من كل احتياجاتك مول تجاري وكيدز اريا ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وكمان في امن 24 ساعة عشان تطمن علي اولادك وشقتك تكون في امان والشقة 220م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا علي 01279848994 وامتلك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046472
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