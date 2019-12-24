شقتك في العاصمة قريبة من كل احتياجاتك

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة قريبة من كل احتياجاتك - في القاهرة مصر

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في العاصمة الادارية الجديدة هتمتلك شقتك فريبة من كل احتياجاتك مول تجاري وكيدز اريا ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وكمان في امن 24 ساعة عشان تطمن علي اولادك وشقتك تكون في امان والشقة 220م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا علي 01279848994 وامتلك في green avenue
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 220,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/12/2019
رقم الإعلان: 2046472
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استرد راحتك وامتلك شقتك ف العاصمة الادارية

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24/12/2019
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24/12/2019
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24/12/2019
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180,000 جنيه

24/12/2019
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حرية وترفيه وهدوء واكتر في العاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)

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24/12/2019
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(للبيع)

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العنوان:

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24/12/2019
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24/12/2019
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بمقدم104 الف شقة للبيع تشطيب كامل تاني نمرة من شارع التسعين

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24/12/2019
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(للبيع)

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استفيد باجمد العروض عندنا فى العاصمة الادارية وامتلك شقتك تشطيب اكسترا لوكس 180 م ارضى بجاردن (3 غرف.
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24/12/2019
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(للبيع)

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24/12/2019
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العنوان:

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القسم: 

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23/12/2019
صورة الاعلان: ادفع 750الف والباقي علي سنتين - في القاهرة مصر

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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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23/12/2019
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

في العاصمة الادارية الجديدة هتمتلك منزلك الجديد وتعيش حياة جديدة داخل ارقي واكبر كمبوند في العاصمة و.
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161,000 جنيه

23/12/2019
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