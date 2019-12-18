شقتك في العاصمة فرصة ومش هتتعوض تاني

(للبيع)
|فرصة ومش هتتعوض تاني في العاصمة الادارية شقتك وسط الهدوء والاستجمام وجمب كل احتياجاتك من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 وامتلك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|215,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045566
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