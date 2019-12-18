شقتك في العاصمة فرصة ومش هتتعوض تاني

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة فرصة ومش هتتعوض تاني - في القاهرة مصر

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فرصة ومش هتتعوض تاني في العاصمة الادارية شقتك وسط الهدوء والاستجمام وجمب كل احتياجاتك من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 وامتلك في green avenue
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 215,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/12/2019
رقم الإعلان: 2045566
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17/12/2019
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17/12/2019
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17/12/2019
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17/12/2019
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17/12/2019
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