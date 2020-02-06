شقتك في العاصمة علي احلي فيو للنافورة الراقصة

(للتقسيط)
|هتستمتع بفيو مختلف للنافورة الراقصة من شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بكمبوند green avenue وكل خدماتك جمب شقتك من مول تجاري ومطاعم وكافيهات وحمامات سباحة نادي رياضي وكيدز اريا وامن وحراسة 24 ساعة وشقتك 170م (4غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051873
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