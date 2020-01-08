شقتك في العاصمة حاجة تانية خالص

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة حاجة تانية خالص - في القاهرة مصر

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شقتك في العاصمة الادارية الجديدة حاجة تانية خالص وسط المساحات الخضرا وقريب من جامع الفتاح العليم والجامعة الروسية وشقتك جمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وجاكوزي وغيرهم كتير وشقتك 155م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا حالا كلمنا علي 01279848994 وامتلك في green avenue
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 164,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048062
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8/1/2020
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