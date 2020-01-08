شقتك في العاصمة حاجة تانية خالص

(للتقسيط)
|شقتك في العاصمة الادارية الجديدة حاجة تانية خالص وسط المساحات الخضرا وقريب من جامع الفتاح العليم والجامعة الروسية وشقتك جمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وجاكوزي وغيرهم كتير وشقتك 155م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا حالا كلمنا علي 01279848994 وامتلك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|164,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048062
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