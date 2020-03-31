شقتك في العاصمة بالقرب من الخدمات الادارية والحكومية

(للتقسيط)
|من غير تفكير خلاص دلوقتي هتمتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بدون فوائد وبالتقسيط المريح وهتدفع مقدم بسيط وشقتك جمب كل الخدمات حمامات سباحة وكيدز اريا ومول تجاري ونادي رياضي وتراك للدراجات وكل ده وسط امن وحراسة 24 ساعة وخدمات تانية كتير وشقتك 218م (5غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|237,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057132
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