شقتك في العاصمة بالرووف علي اجمل فيو

(للتقسيط)
|شقتك بالرووف في العاصمة الادارية يعني هتشوف اجمل فيو من شقتك وهتعمل كل الحفلات اللي نفسك فيها وهتشوف اجمل لاند سكيب والنافورة الراقصة وكل ده جمب كل الخدمات مول تجاري ونادي رياضي وجيم وسبا وجاكوزي ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير جدا وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا مستني ايه كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|258,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051705
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