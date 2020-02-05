شقتك في العاصمة بالرووف علي اجمل فيو

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة بالرووف علي اجمل فيو - في القاهرة مصر

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شقتك بالرووف في العاصمة الادارية يعني هتشوف اجمل فيو من شقتك وهتعمل كل الحفلات اللي نفسك فيها وهتشوف اجمل لاند سكيب والنافورة الراقصة وكل ده جمب كل الخدمات مول تجاري ونادي رياضي وجيم وسبا وجاكوزي ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير جدا وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا مستني ايه كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 258,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/2/2020
رقم الإعلان: 2051705
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4/2/2020
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4/2/2020
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4/2/2020
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4/2/2020
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4/2/2020
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4/2/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

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بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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4/2/2020
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